Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bugün bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.