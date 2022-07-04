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Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü

Türk ve Ukrayna askeri heyetleri, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Özcan Yıldırım   | 04.07.2022
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bugün bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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