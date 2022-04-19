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Türk ve Amerikan uçakları Doğu Akdeniz'de ortak eğitim uçuşu yaptı

MSB, Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 19.04.2022
Türk ve Amerikan uçakları Doğu Akdeniz'de ortak eğitim uçuşu yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

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