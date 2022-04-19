Türk ve Amerikan uçakları Doğu Akdeniz'de ortak eğitim uçuşu yaptı
MSB, Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Doğu Akdeniz’de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S.Truman uçak gemisi Görev Grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.#MSB pic.twitter.com/rnw3M6J40E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2022