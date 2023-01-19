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Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları yetkilileri F-35 istişarelerine devam edecek

İstişarelerin devamı konusunda mutabık kalan iki ülke heyetleri, müteakip toplantının 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesini planladı.

Mümin Altaş   | 19.01.2023
Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları yetkilileri F-35 istişarelerine devam edecek

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turunun dün Washignton'da icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı, müteakip toplantının 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.

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