Dolar
34.24
Euro
37.54
Altın
2,615.60
ETH/USDT
2,426.70
BTC/USDT
61,905.00
BIST 100
8,934.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk vatandaşlarının Lübnan'dan deniz yoluyla tahliyesi başladı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyelerinin başladığını, ek olarak hava yoluyla Türkiye'ye dönmek isteyenler için de hazırlık yapıldığını ve ön başvuruda bulunulabileceğini duyurdu.

Tuğba Altun  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Türk vatandaşlarının Lübnan'dan deniz yoluyla tahliyesi başladı Fotoğraf: Murat Şengül - AA

Ankara

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesine başlandığı belirtilen açıklamada, "Hava yoluyla ülkemize intikal etmek isteyen vatandaşlarımız için Beyrut-İstanbul Havalimanı ve/veya Beyrut-Çukurova Havalimanı güzergahlarında ücreti mukabil, sınırlı sayıda uçak seferi düzenlenmesi için hazırlık yapılmaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'ye hava yoluyla intikal etmek isteyen vatandaşların ön kayıt başvurularını, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) aracılığıyla yapmalarının mümkün olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, uçuşların ne zaman ve hangi güzergahta yapılacağı gibi detayların kayıt yaptıran vatandaşlarla bilahare paylaşılacağı bildirildi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uçak için ön başvuruların toplanmasının ardından belli bir ücret karşılığı bu uçuşlara katılmak isteyen yeterli sayıda başvuru olursa tarih, güzergah ve uçuş sayısı saptanacak.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların dönüşlerini kolaylaştırmak amaçlı düzenlenecek tarifesiz uçak seferleriyle deniz yoluyla tahliyeye bir alternatif sunulacak ve gerekmesi halinde ayrıca yeni gemiler de gönderilecek.

Bugün Lübnan'dan deniz yoluyla tahliye edilecek 1900 civarı yolcu, iki gemiyle Türkiye'ye doğru yola çıkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen vatandaş için havalandı
Lübnan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları uçakla İstanbul'a getirildi
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, et düzenlemesine ilişkin iddiaları yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidecek
Çocukları sosyal medyanın karanlık yüzünden korumak için "aile hareketi" önerisi

Benzer haberler

Lübnan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları uçakla İstanbul'a getirildi

Lübnan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları uçakla İstanbul'a getirildi

Türk vatandaşlarının Lübnan'dan deniz yoluyla tahliyesi başladı

Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemeleri Lübnan'a ulaştı

Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Lübnan'daki tahliye operasyonu ve yardımlar hakkında bilgi verdi

Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Lübnan'daki tahliye operasyonu ve yardımlar hakkında bilgi verdi
Iraklı uzmanlar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'la çatışmasının Irak'a etkisini değerlendirdi

Iraklı uzmanlar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'la çatışmasının Irak'a etkisini değerlendirdi
Fransa'dan, Netanyahu'nun Lübnan halkını tehdit etmesine "provokasyon" nitelemesi

Fransa'dan, Netanyahu'nun Lübnan halkını tehdit etmesine "provokasyon" nitelemesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet