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Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'nün (HASK), askeri amaçlar haricinde ilk kez sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulumu tamamlandı.

İlyas Gün   | 16.08.2021
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'sü sel felaketinin yaşandığı Ayancık Deresi'ne kuruldu Fotoğraf: İlyas Gün / AA

Sinop

Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel, Ayancık'ın iki yakasını birbirine bağlayan Ayancık Deresi üzerinde kurulu iki köprünün yıkılmasına, bir köprünün de zarar görmesine neden oldu.

Yedi saatlik yoğun çalışma sonucu, sel felaketinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu bölgeye getirilen 4.3 metre genişliğine ve 40 metre uzunluğa sahip TSK envanterindeki HASK'ın kurulumu tamamlandı.

Seyyar köprü, paletli araçlar için 70 ton, diğer kullanımlar için 96 ton taşıma kapasitesine sahip.

Gerekli güvenlik önlemleri ve incelemelerin tamamlanması sonucu bu gece trafiğe açılması planlanan köprü ile ilçenin dış dünya ile ulaşımını sağlayan ve sel nedeniyle kapanan kara yolu bağlantıları tekrar sağlanmış olacak.

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