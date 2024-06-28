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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park’ta Galatasaray Kulübü ile spor giyim markası PUMA arasında forma sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşmasının imza töreninde konuşuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu. -VTR-
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Gündem, Savunma sanayisi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Topçu, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu

28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Topçu, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu.

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