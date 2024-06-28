Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Topçu, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu.
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu https://t.co/uEikoCtp9L— AA Canlı (@AACanli) June 28, 2024