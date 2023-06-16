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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na ilişkin konuşuyor
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Türk savunma sanayisi şirketleri NATO savunma bakanlarıyla bir araya geldi

NATO, savunma sanayisi üretiminin artırılması amacıyla Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı, savunma sanayisi şirketlerinin temsilcileriyle bakanları bir araya getirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Türk savunma sanayisi şirketleri NATO savunma bakanlarıyla bir araya geldi

Brüksel

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği Brüksel'deki toplantının bir bölümüne, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden 26 savunma sanayisi şirketinin temsilcileri de davet edildi.

Şirket temsilcileriyle Güler'in de aralarında bulunduğu bakanlar, dün resepsiyonda bir araya geldi.

Türkiye'den davet edilen şirketler Baykar ve Roketsan oldu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, NATO ülkelerinin bakanlarının bulunduğu resepsiyona katıldı.

Bakanlarla şirket temsilcilerinin görüşmelerinde üretimin artırılması, arz zincirlerinin devamlılığının sağlanması ve işbirliklerinin artırılması gibi konuların ele alındığı belirtildi. Görüşmelere NATO ülkelerinin yanı sıra Ukrayna ve Avrupa Birliği de katıldı.

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, sosyal medyadaki açıklamasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in davetine icabetle toplantıda yer aldıklarını bildirdi.

Savunma sanayisinin geleceği hakkındaki görüşlerini paylaştıklarını aktaran Bayraktar, küresel savunma harcamaları artarken NATO'nun harcamalardaki payının giderek azaldığını, son 20 yılda NATO'nun azalan payının Çin, Rusya ve Hindistan'a geçtiğini belirtti.

Bayraktar, son 3 yılda ciddi bir durgunluk olduğunu, savunma sanayisinin yeni kapasite, planlama ve yatırım için gerçek büyümeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Roketsan Genel Müdürü İkinci de Brüksel'deki toplantıda savunma sanayisi şirketleriyle NATO ülkeleri arasındaki işbirliğinin altının çizildiğini bildirdi.

İkinci, "Türkiye'nin savunma alanında kaydettiği ilerlemelerin ülkemiz için olduğu kadar müttefik ülkeler için de değerli olduğuna şüphemiz yoktur." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana üye ülkelere savunma üretimini artırma çağrısında bulunuyordu.

Özellikle Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar nedeniyle müttefik ülkelerin bazılarında silah, mühimmat ve askeri malzeme stoklarının eksildiği, üretim hızının tüketimin gerisinde kaldığı belirtiliyordu.

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