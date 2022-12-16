Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etmek için çeşitli üslerden havalandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.#MSB pic.twitter.com/zo6sYF8Gh8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2022
Bakanlık, eğitim uçuşu sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.