Türk savaş gemileri, KKTC'nin Girne Turizm Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı

Mehmet Kemal Firik
20 Temmuz 2026•Güncelleme: 20 Temmuz 2026
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı muharip unsurlarından, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni'nin (F-496), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle Girne Turizm Limanı'na geldiği belirtildi.
Limanda bulunan gemilerin, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde vatandaşlar tarafından ziyaret edilebileceği kaydedilerek, TCG Gökova Fırkateyni'ne ziyaretlerin, Girne Antik Limanı'ndan deniz araçları vasıtasıyla sağlanacağı ifade edildi.