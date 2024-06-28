Türk savaş gemileri KKTC limanlarına Kabotaj Bayramı ziyareti yapacak
Türk savaş gemilerinin Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne limanlarını ziyaret edeceği bildirildi.
Ankara
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, muharip unsurlarından TCG Tarsus ve TCG Beykoz'un KKTC'ye gideceği duyuruldu.
Açıklamada, TCG Tarsus'un 1 Temmuz'da 10.00-17.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda, TCG Beykoz'un da aynı tarih ve saatlerde Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açık olacağı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.