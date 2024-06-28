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Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Salih Özcan takımın kamp yaptığı Barsinghausen’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Türk savaş gemileri KKTC limanlarına Kabotaj Bayramı ziyareti yapacak

Türk savaş gemilerinin Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne limanlarını ziyaret edeceği bildirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Türk savaş gemileri KKTC limanlarına Kabotaj Bayramı ziyareti yapacak

Ankara

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, muharip unsurlarından TCG Tarsus ve TCG Beykoz'un KKTC'ye gideceği duyuruldu.

Açıklamada, TCG Tarsus'un 1 Temmuz'da 10.00-17.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda, TCG Beykoz'un da aynı tarih ve saatlerde Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açık olacağı aktarıldı.

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