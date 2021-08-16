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Türk Kızılayın hazırladığı yardım malzemeleri, MSB helikopterleriyle sel bölgelerine ulaştırılıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı helikopterler, Türk Kızılay tarafından hazırlanan malzemeleri ulaştırıyor.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 16.08.2021
Türk Kızılayın hazırladığı yardım malzemeleri, MSB helikopterleriyle sel bölgelerine ulaştırılıyor

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, Sinop ve Kastamonu'da kurduğu lojistik merkezlerle, ulaşılamayan köylere gönderilecek yardım malzemelerinin helikopterlere sevkini sağlıyor.

Hazırlanan yardım malzemeleri araçlarla alana getiriliyor. Yardımlar Kızılay gönüllüleri ile askerler tarafından MSB'ye bağlı helikopterlere yükleniyor ve köylere ulaştırılıyor.

Gıda maddeleri, temizlik ve hijyen malzemeleri, ekmek ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri en uygun yere indirilerek, ihtiyaç sahiplerine köylülerin desteği ile dağıtılıyor.

Öte yandan ulaşılamayan köylere yol açma çalışmaları da devam ediyor.



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