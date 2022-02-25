Dolar
14.08
Euro
15.76
Altın
1,908.45
ETH/USDT
2,611.70
BTC/USDT
38,641.00
BIST 100
1,911.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den görüntüler
logo
Gündem

Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye insani yardım konvoyu çıkaracaklarını bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 25.02.2022
Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Ukrayna Kızılhaç'ının, ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay'dan destek istemesi üzerine içerisinde 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemelerinin bulunduğu 3 tır insani yardım malzemesinin hazır hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu yardım konvoyunun bugün Ukrayna'ya hareket etmesinin planlandığı kaydedildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kızılay ekibimiz depo çadırları, evlerini terk etmiş insanlara yönelik afet barınma çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek seyyar ikram araçları ile bölgeye hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti

Benzer haberler

Rus saldırılarından kaçan 4 binden fazla Ukraynalı Moldova'ya sığındı

Rus saldırılarından kaçan 4 binden fazla Ukraynalı Moldova'ya sığındı

Ukrayna Parlamentosu, Budapeşte Memorandumu ülkelerinin acil harekete geçmesini istedi

Kiev'de resmi binaların yer aldığı bölgede silah sesleri duyuldu

İngiltere Savunma Bakanı: Rusya, Ukrayna saldırısında 450'den fazla personelini kaybetti

İngiltere Savunma Bakanı: Rusya, Ukrayna saldırısında 450'den fazla personelini kaybetti
Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor

Türk Kızılay, Ukrayna'ya ilk yardım konvoyunu bugün yola çıkarıyor
Rus ordusunun saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaşıyor

Rus ordusunun saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaşıyor