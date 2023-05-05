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Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor

Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti veriyor.

Orhan Yoldaş  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor Kaynak: Türk kızılay

Malatya

Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" diye nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte hizmet vermeye başlayan mobil sağlık ekibinde birer doktor, hemşire ile radyoloji teknikeri bulunuyor.

Doğanşehir ilçesine bağlı Karaterzi Mahallesi'nde yaşayan depremzedeleri ziyaret eden Kızılay ekipleri, bazı vatandaşları evlerinde muayene etti.

Bazı depremzedeler ise mobil sağlık aracına gelerek muayene oldu. Mahallede 40 depremzedeye sağlık hizmeti verildi.

Birinci basamak sağlık hizmeti verilen vatandaşlar, evlerine kadar gelen sağlık hizmetinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

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Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor

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