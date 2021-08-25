Dolar
8.39
Euro
9.87
Altın
1,789.21
ETH/USDT
3,108.70
BTC/USDT
47,374.00
BIST 100
1,458.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Sacha Boey, yarın akşam Danimarka temsilcisi Randers ile yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Türk Kızılay gönüllüleri sel felaketi yaşanan Ayancık'taki çocukların gülmesi için çalışıyor

Türk Kızılay gönüllüleri, Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen çocukların yüzlerinde tebessüm oluşması için çaba harcıyor.

Mustafa Çavuş   | 25.08.2021
Türk Kızılay gönüllüleri sel felaketi yaşanan Ayancık'taki çocukların gülmesi için çalışıyor Fotoğraf: Kenan Türkseven / AA

Sinop

Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından oluşan selde can kayıpları yaşandı, büyük çapta hasar oluştu.

Yaraların sarılması için ilçeye gelen Türk Kızılay gönüllüleri, çocuklar için çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenleyerek onlara moral vermeye çalışıyor.

Aileleriyle yurtlarda kalan çocuklar, görevlilerce ilçedeki halı sahaya getirilip birlikte oyunlar oynatılıyor.

Türk Kızılay gönüllüsü İbrahim Pekşen, AA muhabirine, selin ilk gününden itibaren bölgede vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Selin çocuklara verdiği moral bozukluğunu gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Pekşen, "Burada küçük kardeşlerimize güzel etkinlikler yapıyoruz. Onları mutlu etmeye, moral olmaya çalışıyoruz. Türk Kızılay olarak etkinliklerimize devam etmek istiyoruz. Çocuklardan ve ailelerden güzel talepler alıyoruz. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız." dedi.

Çocuklar ise güzel oyunlar oynayarak eğlendiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1287 kişi hayatını kaybetti
'TURKOVAC' faz 3 çalışması kapsamında Kayseri'de gönüllülere uygulanmaya başlandı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 661 bini geçti
Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Yoğun bakımdaki hastalarımızın yarısı hiç aşı olmamış kişiler
Almanya'da Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 100 milyonu aştı

Benzer haberler

Türk Kızılay gönüllüleri sel felaketi yaşanan Ayancık'taki çocukların gülmesi için çalışıyor

Türk Kızılay gönüllüleri sel felaketi yaşanan Ayancık'taki çocukların gülmesi için çalışıyor

Selde iki çocuk annesi kızını yitiren Aysel Durmuş yaşadıklarını anlattı

Karaismailoğlu: Kastamonu Bartın ve Sinop'ta kapanan yollarımızı açmaya başladık

Bartın'da ailesiyle evin üçüncü katına çıkarak selden kurtulan Sabri Ünal, yaşadıklarını anlattı

Bartın'da ailesiyle evin üçüncü katına çıkarak selden kurtulan Sabri Ünal, yaşadıklarını anlattı
Bozkurt'ta ilçe merkezinin ardından selin en çok tahrip ettiği köy İlişi oldu

Bozkurt'ta ilçe merkezinin ardından selin en çok tahrip ettiği köy İlişi oldu
Bozkurt'taki sel felaketinin 14'üncü gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Bozkurt'taki sel felaketinin 14'üncü gününde çalışmalar aralıksız sürüyor