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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, orman yangınlarında son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycıların sahada olacağını söyledi.

Beşir Kelleci   | 04.08.2021
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada

Bayburt

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Bayburt Şubesini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yangınların söndürülmesi noktasında çabaların devam ettiğini belirtti.

Yangının söndürülmesinin ardından toparlanma sürecinde bölgenin, afetin bir gün önceki evresine dönmesi için çok hızlı şekilde çalışacaklarını vurgulayan Kınık, "Bu süreçten sonra da inşallah bütün Kızılay görevlilerimiz bölgede seferber edilecek ve Orman Genel Müdürlüğümüze bu bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için destek verilecek." dedi.

Kınık, Türk Kızılay olarak her kan bağışıyla doğaya bir fidan diktiklerini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen sene yaklaşık 2,5 milyon fidan dikildi. Bu sene bunu en az üç katına çıkarmak arzusundayız. Etkilenen bütün bölgelerde bu anlamda Kızılaycılar bir gönüllü destek olacak. Bunun dışında evleri, yaylalardaki ahırları, barınakları, arı kovanları, geçimlik seraları zarar gören vatandaşlarımıza da devletimizin yapacağı destekle beraber bizler de insani destek noktasında tamamlayıcı bir noktada bulunacağız."

Afet sonrası için planlamaların yapıldığına değinen Kınık, şunları kaydetti:

"Çok sayıda etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için bölgede market alışveriş kartları, Kızılay kartlar dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Gıda kolilerimiz, giysi desteklerimiz, içme suyu, beslenmenin yanında devam ediyor. Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada. Devletimizle beraber bu anlamda çabalıyoruz. Milletimizden de sahada bulunan bu gayretli, fedakar insanlara dua, destek bekliyoruz. Afetin, krizin, yaraların hafifletilmesi için milletçe inşallah bundan sonraki süreç için dayanışacağız."

Kınık, programı kapsamında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi de ziyaret etti.

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