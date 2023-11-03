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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türk Kızılay Gazzeli sivillere gıda ve sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor

Türk Kızılay, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de bu hafta 1500 aileye gıda kolisi ile 12 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

İsmet Karakaş  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Türk Kızılay Gazzeli sivillere gıda ve sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor

Ankara

Türk Kızılayın açıklamasına göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle dünya ile iletişimi kesilen ve gaz stoku biten Gazze'de, çatışmalardan etkilenen sivillere sıcak yemek ve gıda ulaştırıldı.

Yemekler odun ateşinde pişirilerek okullara sığınan sivillere dağıtılırken, gıda kolisi desteği de sağlandı.

Bir haftalık gıda stoku kalan kente daha fazla yardım girişi olması için temaslar sürüyor.

Türk Kızılayın Gazze'deki yerel ekibi ve gönüllüleri bu hafta okullara sığınan 1500 aileye gıda kolisi ve 12 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Bu arada Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılacak yardımların lojistik koordinasyonunda görev almak üzere Mısır'a 4 kişilik Türk Kızılay ekibi görevlendirildi.

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