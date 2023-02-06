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Türk Kızılay depremden etkilenen illerde sıcak yemek hizmeti veriyor

Türk Kızılay, depremden etkilenen illerde sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Mehmet Tosun   | 06.02.2023
Türk Kızılay depremden etkilenen illerde sıcak yemek hizmeti veriyor

Ankara

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 77 ikram aracı ve 5 mobil mutfak TIR ile sıcak yemek, ikramlık malzeme, çorba, sıcak/soğuk içecek ve su dağıtımına devam ediliyor.

Bölgeye battaniye, çadır ve yatak sevkini sürdüren, depremin ardından 7/24 çalışma esasına geçen Kızılay, 350'ye yakın profesyonel çalışanı ve 1000'den fazla gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personeline destek sağlıyor.

Afet bölgesine intikal eden Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vatandaşlara çağrıda bulunarak hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu.

AFAD'ın "4" seviyesinde afet ilan ettiğini hatırlatan Kınık, "Biz de Kızılayın tüm barınma, gıda, beslenme ve kan hizmetleri kapasitesini bölge için seferber ediyoruz. Bütün yerel şubelerimiz ve komşu şubelerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere sahadalar. Aşevlerimiz açık." ifadelerini kullandı.

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da Kahramanmaraş'taki çalışmaları yerinde koordine etmek için deprem bölgesine geldi.

Psikososyal destek çalışmaları başladı

Kızılayın Psikososyal Destek Ekipleri depremzedelere destek için bölgeye sevk edildi.

Kırılgan gruplar üzerinde afetin psikolojik etkisini en aza indirmek üzere sahaya inerek ailelere destek veren Kızılay, depremin etkisi ortadan kalkıncaya kadar bölgede kalmaya devam edecek.

Kızılay, İletişim Merkezine gelen talepleri de koordine ederek gerekli birimlere iletiyor. Talepler, "168" çağrı merkezi, sosyal medya mecraları ve "www.kızılay.org.tr" adresinden Kızılaya ulaştırılabiliyor.

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