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Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu

Türk Kızılay, Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen 500 aileye gıda maddeleri gönderdi.

Fırat Taşdemir   | 22.06.2022
Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, kurumun bölgedeki delegasyonunda görev yapan ekiplerin depremzedelerin ihtiyaçları için seferber edildiği belirtildi.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyonundaki ekiplerce deprem bölgesindeki 500 aileye gıda maddelerinin bulunduğu koliler gönderildiği kaydedilen açıklamada, deprem bölgesine ulaşılmasının ardından yardım dağıtımlarına başlayacak ekiplerin kapsamlı ihtiyaç tespiti çalışmalarını da yürüteceği aktarıldı.

Açıklamada, ihtiyaç tespitlerinin ardından depremzedeler için gıda ve gıda dışı yardım malzemeleri sevkiyatları ile acil insani yardım faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi.

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Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu
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