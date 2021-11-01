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Türk Kızılay Afganistan'da 2 bin koli gıda yardımında bulundu

Türk Kızılay, açlık ve yoksulluğun arttığı Afganistan'da geçim sıkıntısı yaşayan bin aileye 2 bin koli gıda yardımında bulundu.

Bilal Güler   | 01.11.2021
Türk Kızılay Afganistan'da 2 bin koli gıda yardımında bulundu

Kabil

Türk Kızılay Afganistan yetkililerinden Mahfuzullah Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan Kızılayı ile düzenlenen organizasyonda Kabil, Kapisa, Bamyan ve Gazni'de toplamda bin aileye 2 bin koli gıda yardımında bulunulduğunu söyledi.

Şii Hazaralar'ın yoğunlukta yaşadığı Bamyan vilayetinde, dün 350 aileye, 28 Ekim'de Kapisa vilayetinde 300 ve Kabil'de 50 aileye, sabah saatlerinde ise Gazni vilayetinde 300 aileye gıda yardımı yapıldığını kaydeden Yoldaş, gelecek hafta ise farklı şehirlerde toplamda 4 bin aileye yardım yapılacağını sözlerine ekledi.

Afganistan'da yaz aylarında şiddetlenen eski hükümet ve Taliban güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle binlerce aile evlerinden olmuş, çoğu iş yeri, faaliyetlerini durdurmuş ve ülke ekonomisi büyük zarar görmüştü.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i kontrolü altına alması sonucu Afganistan hükümetini düşmüş, ülkeye yönelik uluslararası yardımlar kesilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplum, şu an ülkede gıda temininde yaşanan sorunlara dikkati çekiyor. Yaklaşan kış aylarında yaşanması beklenen gıda kıtlığı krizinin derinleşeceği tahmin ediliyor.

BM verilerine göre Afganistan'da, gelecek kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına denk gelen 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

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