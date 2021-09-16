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Türk kara sularına bırakılan 2 can salındaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haydar Toprakçı   | 16.09.2021
Türk kara sularına bırakılan 2 can salındaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Izmir

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 2 can salındaki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Menderes ilçesi açıklarında 2 can salında sığınmacıların bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botuna alınan 28 yabancı uyruklu kıyıya getirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıklarını ifade eden göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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