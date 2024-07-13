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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor
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Türk Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli için havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul'dan alınan akciğer greftinin, acil organ nakli bekleyen hastaya nakledilmek üzere İzmir'e ulaştırıldığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Türk Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli için havalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul’dan İzmir'e akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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