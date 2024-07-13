Türk Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli için havalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul'dan alınan akciğer greftinin, acil organ nakli bekleyen hastaya nakledilmek üzere İzmir'e ulaştırıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul’dan İzmir'e akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul’dan İzmir'e akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2024
Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nlnZ9Q1AQX