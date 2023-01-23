TÜRK-İŞ'ten, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı uluslararası sendikalara çağrı
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, uluslararası sendikaları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı somut adım atmaya çağırdı.
Ankara
Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın imzasıyla, söz konusu olaya ilişkin uluslararası sendikalara bir yazı gönderildi.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırının lanetlendiği yazıda, şu ifadelere yer verildi:
"İsveç hükümeti bu aşağılık eylemi engellemekte sessiz kalmıştır. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında sessiz kalmasını doğru bulmuyoruz. İslam karşıtı eylemler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici boyutu gözler önüne sermektedir. Sadece İslam karşıtı eylemler değil, tüm kutsal değerlere hakaret içeren eylemlere hiçbir zaman izin verilmemelidir. Çünkü bu bir nefret suçudur. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeler ile uluslararası sendikaları, İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.