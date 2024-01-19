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Türk İşbirliği Teşkilatları Koordinasyon Komitesi 4. Toplantısı İstanbul'da düzenlendi

Türk İşbirliği Teşkilatları Koordinasyon Komitesi 4. Toplantısı, İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası binasında yapıldı.

Tuğba Altun, Faruk Hanedar  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Türk İşbirliği Teşkilatları Koordinasyon Komitesi 4. Toplantısı İstanbul'da düzenlendi

Ankara

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'in başkanlık ettiği toplantıya, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev ve Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktoty Raimkulova katıldı.

Toplantıda TDT devlet başkanlarının karar ve talimatlarının uygulanması, Türk İşbirliği Teşkilatları bünyesindeki ortak faaliyetler, 2024 Eylem Planı ve diğer konular ele alındı.

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