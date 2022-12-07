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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari ücret görüşmelerinde pazarlık 7 bin 785 lira üzerinden başlayacak

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde pazarlığa 7 bin 785 lira üzerinden başlayacaklarını bildirdi.

Özcan Yıldırım, Orhan Onur Gemici   | 07.12.2022
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari ücret görüşmelerinde pazarlık 7 bin 785 lira üzerinden başlayacak

Ankara

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