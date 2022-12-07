TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari ücret görüşmelerinde pazarlık 7 bin 785 lira üzerinden başlayacak
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde pazarlığa 7 bin 785 lira üzerinden başlayacaklarını bildirdi.
Ankara
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