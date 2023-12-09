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Türk Haber Ajansları Birliği'nden İsrail saldırısında hayatını kaybeden AA kameramanı için başsağlığı mesajı

Türk Haber Ajansları Birliği (ATNA), Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın Gazze'de mesleki görevini yerine getirirken İsrail'in hava saldırılarında katledilmesini kınadı.

Ruslan Rehimov  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Türk Haber Ajansları Birliği'nden İsrail saldırısında hayatını kaybeden AA kameramanı için başsağlığı mesajı

Bakü

ATNA Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Muntasır es-Savvaf'ın vefatı nedeniyle AA'ya taziye dilekleri iletildi.

Toplumsal görevi yerine getiren gazetecilerin katledilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde medya temsilcilerinin katledilmesi bizi derinden sarsıyor. Çatışma bölgelerinde gazetecilerin güvenliğinin sağlanması mutlaktır. AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın mesleki görevini yerine getirirken katledilmesini kınıyor ve gazetecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde görev yapan kameraman Muntasır es-Savvaf, İsrail'in 1 Aralık'taki hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

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