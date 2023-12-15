Dolar
29.05
Euro
31.79
Altın
2,040.55
ETH/USDT
2,256.60
BTC/USDT
42,550.00
BIST 100
7,941.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün konuşuyor
logo
Gündem

Türk Devletleri Teşkilatı: Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde rol oynamaya hazırız

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT'nin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Türk Devletleri Teşkilatı: Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde rol oynamaya hazırız

Ankara

Ömüraliyev, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Avrasya Haftası'nın "Avrasya'yı Birbirine Bağlamak: Ticaret ve Ulaştırma" başlıklı genel oturumunda konuştu.

OECD üyesi ve Avrasya ortağı ülkelerin yanı sıra OECD ortak kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Büyükelçi Ömüraliyev, TDT'nin ticaret, gümrük, ulaştırma ve BİT işbirliği alanlarındaki mevcut ve planlanan girişimleri hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Ömüraliyev, TDT'nin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

OECD Avrasya Haftası çerçevesinde, üye devletlerin delegasyon başkanları ve daimi temsilcileriyle bir araya gelen Ömüraliyev, TDT'nin gündeminde yer alan sektörel işbirliğine ilişkin önemli konular üzerinde istişarelerde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Uraloğlu: Nakkaş-Başakşehir kesimi ve Sazlıdere Köprüsü'nün yapım çalışmaları hız kazanarak devam ediyor
"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırıcılık davasında Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi istendi
Su kıtlığı dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını etkiliyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Temas Grubu ile gittiği Oslo'da görüşmeler yaptı

Benzer haberler

Türk Devletleri Teşkilatı: Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde rol oynamaya hazırız

Türk Devletleri Teşkilatı: Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde rol oynamaya hazırız

3 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

TDT'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanları, Kırgızistan'da toplandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet