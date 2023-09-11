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Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, ülkenin kuzeyindeki Mitroviça Belediyesinde bulunan Mimar Sinan Teknik Lisesinin bilgisayar dershanesini yenileyerek hizmete açtı.

Eren Beksaç  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Türk askerinden Kosova'da eğitime destek Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Mitroviça

Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Mitroviça Belediye Başkanı Bedri Hamza ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Recai Yılmaz’ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kalbinde Kosova’nın yerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Türkiye’nin dost ve kardeş gördüğü Kosova ile ilgili sorumlulukları olduğunu belirten Angılı, "Biz Kosova’nın tüm kurumlarıyla kendi ayakları üstünde durabilmesi için Türkiye olarak destek veriyoruz ve bunun hem Kosova için hem Balkanlar’ın istikrarı ve güvenliği için çok faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Türk halkına, Türkiye devletine teşekkür etmek istiyorum"

Mitroviça Belediye Başkanı Hamza da Kosova Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişmesinde Türkiye’nin çeşitli alanlarda büyük destekler verdiğine dikkati çekerek, "Türk halkına, Türkiye devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kosova devletine verdiği her türlü destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Türk Temsil Heyet Başkanı Yılmaz, Kosova’ya her alanda projelerle destek olduklarını ancak ülkenin geleceğini oluşturacak eğitim alanındaki projeleri çok önemsediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından davetliler, bilgisayar dershanesi yenilenmesi projesinin açılış kurdelesini kesti ve salonu gezdi.

Proje kapsamında bilgisayar dershanesi tadilatı gerçekleştirildi, bilgisayar ve diğer gerekli ekipmanlar alındı. Faaliyetine 1946'da başlayan teknik okul, 1992'den itibaren "Mimar Sinan" ismiyle hizmet veriyor.

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