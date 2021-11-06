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Türk askeri 'Komando Marşı' eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanarak şehitleri andı

Türk askeri "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirerek, şehitleri andı.

Esin Işık   | 06.11.2021
Türk askeri 'Komando Marşı' eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanarak şehitleri andı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı bildirildi.

Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

MSB'nin Twitter hesabında komandoların, "Komando Marşı" eşliğinde tırmanışını gösteren video da paylaşıldı. Videoda, askerlerin dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı açtıkları görüntüler de yer aldı.

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