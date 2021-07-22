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'Turizmin başkenti' Antalya'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Antalya'da gerek sahillerde gerekse kent merkezinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Hatice Özdemir Tosun   | 22.07.2021
'Turizmin başkenti' Antalya'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Antalya

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 65 olarak kaydedildiği turizmin başkentinde, yerli ve yabancı turistler, tarihi Kaleiçi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Sıcaktan ve nemden bunalan tatilciler denize girerek serinlerken, bazıları ise güneşlenmeyi, sahil bandında bisiklet sürmeyi, yürüyüş yapmayı tercih etti.

Konyaaltı sahilinden sörf tahtasıyla denize açılan bir tatilciye köpeğinin de eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Ayrıca park ve mesire yerlerinde de yoğunluk görüldü.

Kentte tedbirleri artıran polis ve jandarma ekipleri, tatilcilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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