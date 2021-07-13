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Turizmcilerden bayram tatilinde 'rezervasyonsuz yola çıkmayın' uyarısı

Turizm merkezlerinden Antalya'daki tesislerde, Kurban Bayramı dolayısıyla doluluk oranlarının yüksek olması beklenirken, tatilcilere "rezervasyon yaptırmadan yola çıkmayın" uyarısında bulunuldu.

Ayşe Yıldız   | 13.07.2021
Turizmcilerden bayram tatilinde 'rezervasyonsuz yola çıkmayın' uyarısı

Antalya

Sezonun başlaması, normalleşme süreci ve Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla hareketliliğin arttığı turizm merkezlerinde, özellikle sahil kesimlerde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinde otellerdeki doluluk oranlarının yüksek olması bekleniyor. Rezervasyonların devam ettiği Antalya'da her bütçeye uygun tatil imkanı sunuluyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, AA muhabirine, Antalya'nın yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bölgede yoğun rezervasyon yapıldığını aktaran Turgut, "Sıkıntımız yok. Rezervasyonlar yüzde 80'inin üzerinde seyrediyor. Geçen seneye göre çok daha iyi. Temmuz, ağustos rezervasyon verileri çok iyi gidiyor. Günlük yurt dışından 250, 300 uçak geliyor. Rusya ve Almanya'nın yanı sıra Polonya ve Romanya'da dikkati çekici gelişmeler oldu. Dolu dolu bir bayram olacak, yüksek doluluklar bekliyoruz. Tatilde salgınla mücadeleyi unutmayalım. Yokmuş gibi davranmak hata olur, tatilinizde tedbirlerinizi sürdürün." diye konuştu.

"Helal turizm konseptlerindeki otellerde boş yer yok"

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan da helal turizm konseptlerindeki otellerde boş yer olmadığını dile getirdi.

Geleneksel otellerin de yüzde 99'unun dolu olduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Bayram dolayısıyla yoğun bir talep var. Bayram öncesi ve sonrası için de tatil rezervasyonu yaptıranlar çok. 15 Ağustos'a kadar oteller dolu gidiyor. Geç başlayan sezon için iyi bir motivasyon oldu. Sektöre doping etkisi yarattı. Kısıtlamaların kalkmasıyla insanlar hemen rezervasyon yaptırıp, istediği saatte yola çıkıyor. 'Yer bulamazsam araçta uyurum' diyerek tatile çıkan insanlar var."

"Tatilde salgın tedbirleri unutulmasın"

Turizmde "Her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay da bayram için otellerin büyük bölümünün dolduğunu bildirdi.

Hareketliliğin önemli olduğuna değinen Kınay, "Tatile çıkacaklar mutlaka rezervasyon yaptırsın. Yer bulsalar da istedikleri gibi olmaz. Hem Türk misafirler tatile çıkıyor hem Rus misafirler son günlerde akın akın geliyor." dedi.

Kınay, tatile çıkacakların hem seyahatte hem tatilde salgın kurallarına uymasını isteyerek, tesislerin sertifikalı hizmet verdiğini ancak tatilcilerin de her aşamada kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

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