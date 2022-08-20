Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı
Rize'de turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.
Rize
Rize'nin Güneysu ilçesindeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistlerin içinde bulunduğu 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrildi.
İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.