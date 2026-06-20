TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, yurtlarda temel olarak gençlere akademik, kültürel, sanatsal ve sosyal anlamda eğitimler vermeye başladıklarını belirterek, "Aslında kız kardeşlerimizle genç kızlarımıza bir yol arkadaşlığı yaptık." dedi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz'dan 30. kuruluş yıl dönümü açıklaması TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, yurtlarda temel olarak gençlere akademik, kültürel, sanatsal ve sosyal anlamda eğitimler vermeye başladıklarını belirterek, "Aslında kız kardeşlerimizle genç kızlarımıza bir yol arkadaşlığı yaptık." dedi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30'uncu kuruluş yıl dönümü programı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TÜRGEV'in macerasının 1996 yılında başladığını, en büyük gururlarının vakfın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulması olduğunu söyledi.

Vakfın çıkış noktasının üniversiteli genç kızların barınma sorunu ve yurt eksikliği olduğuna dikkati çeken Akıncı, 1996 yılında ilk başta öğrenci yurtlarıyla bu soruna çözüm bulduklarını ama orada kalmadıklarını dile getirdi.

Yılmaz, yurtların genç kızlar için üniversite yolculuğunda önemli birer dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Yurtlarımızda temel olarak gençlerimize akademik, kültürel, sanatsal, sosyal anlamda eğitimler vermeye başladık ve yolculuğumuz aslında bütünsel bir ekosisteme dönüştü. Aslında kız kardeşlerimizle genç kızlarımıza bir yol arkadaşlığı yaptık." ifadelerini kullandı.

"Güzel İşler Fabrikamızın çok güzel sanatsal çıktıları var"

Yurt öğrencilerine temelde bir eğitim verdiklerini ancak sınırlı çerçevede kaldığını dile getiren Akıncı, şöyle devam etti:

"Seneler geçtikçe artık Türkiye'nin bütün genç kızlarına, liseli ve üniversiteli öğrencilerine hitap etmemiz gerektiğini fark ettik. Bu, bir zorunluluk ve bir görevdi. Bu kapsamda Güzel İşler Fabrikalarımızı kurduk. Güzel İşler Fabrikaları, hem lise hem üniversite çağındaki bütün genç kızlarımızın, bir taraftan sanatla bir taraftan akademiyle bir taraftan sosyal gelişimle bir araya geldikleri, birbirlerini tanıdıkları, kendilerini tanıdıkları, dünyayı, toplumu tanıdıkları bir ekosistem. Güzel İşler Fabrikamızın çok güzel sanatsal çıktıları var."

Yılmaz, bu sanatsal çıktıların yanında somut olarak sergileyemedikleri kız kardeşlik dayanışması ve kız kardeşlik ekosisteminin oluştuğunu, bunun kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, "Çünkü biliyoruz ki günümüzde teknolojiyle sosyal medyanın enteresan bir iletişim tarzı oluşturmasıyla gençlerimiz aslında bireyselleşmeye başlıyor. Bu bireyselleşmeyi de engellemek adına muhakkak ki birebir iletişim ve genç kızlarımızın bir araya gelmesi, bizim açımızdan çok değerli." değerlendirmesini yaptı.