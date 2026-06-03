Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nde gençlere yönelik çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalı atölyeler gerçekleştirecek.

TÜRGEV, Sıfır Atık Festivali'nde gençleri sürdürülebilir yaşamla buluşturacak Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nde gençlere yönelik çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalı atölyeler gerçekleştirecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek festivalde TÜRGEV, kuracağı stant ve gerçekleştireceği atölyelerle çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunacak.

"Dünya ortak evimizdir" yaklaşımıyla düzenlenen festival boyunca "çevre bilinci", "enerji verimliliği", "döngüsel ekonomi", "geri dönüşüm", "iklim farkındalığı" ve "sürdürülebilir yaşam" başlıklarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. TÜRGEV de özellikle gençlerin çevre konusunda bilinçlenmesini destekleyen uygulamalı çalışmalarla festivalde yer alacak.

Vakfın festival alanındaki standında yapılacak etkinliklerde ziyaretçiler sıfır atık yaklaşımını yakından tanıma fırsatı bulurken, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik atölyeler aracılığıyla geri dönüşüm, kaynakların verimli kullanımı ve çevre dostu yaşam alışkanlıkları konusunda uygulamalı eğitimler verilecek.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim, barınma, kültür, sanat ve sosyal gelişim alanlarında çalışmalar yürüten TÜRGEV, son yıllarda gençlerin çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki farkındalığını artırmaya yönelik projelere de ağırlık veriyor.

Vakıf, gençlerin katılımıyla hayata geçirilen hatıra ormanları projelerinde on binlerce fidanın toprakla buluşmasına katkı sağlarken, yurt ve eğitim merkezlerinde sıfır atık, geri dönüşüm ve su tasarrufu odaklı çeşitli çalışmalar yürütüyor.

TÜRGEV ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı destekli uluslararası gençlik projeleri kapsamında farklı ülkelerden gençleri çevre temalı çalışmalarda bir araya getiriyor. Vakıf, sürdürülebilir tarım ve ekoloji alanlarında yürüttüğü projelerle de çevre farkındalığının yaygınlaşmasına katkı sunuyor.

Vakıf, kuruluşunun 30. yılında festival kapsamında yapacağı çalışmalarla gençlerin çevreye duyarlı, kaynakların verimli kullanımını benimseyen ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunan bireyler olarak yetişmesine destek vermeyi hedefliyor.