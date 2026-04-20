TÜRGEV başkentte Mesleki Eğitimde Farkındalık Çalıştayı düzenledi

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan TÜRGEV Genel Müdürü Selim Gencal, mesleki eğitimin ülkenin ekonomik gücü, iş gücü ve kalkınma planları açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Bu alanda gençleri ileri taşıyacak çalışmalar üretmenin kıymetli olduğunu dile getiren Gencal, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz, onlar bu memleketin, bizlerin ileriye dönük en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu bağlamda onlar için yapılacak her faaliyet, her çalışma bizim TÜRGEV olarak en önemli gündemimiz haline gelmiş durumda." dedi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burcu Birinci de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkanımız Hatice Akıncı Yılmaz'ın İstanbul'da açılışını yaptığı ilk çalıştayımızı gerçekleştirmemizin ardından bugün ulusal etkiyi artırmak amacıyla Türkiye'nin tüm bölgelerini de dahil ettiğimiz ikinci fazına geçmiş bulunuyoruz ve daha geniş bir katılımın sağlandığı Ankara çalıştayımızı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstihdam, sürdürülebilir kalkınma ve üretim kapasitesinin artırılmasında mesleki eğitimin stratejik rol oynadığını dile getiren Birinci, çalıştayda tartışılan konulara somut çözüm önerileri getirmeyi hedeflediklerini, çalışmalar sonrasında sivil toplum kuruluşu gözlem raporu oluşturacaklarını belirtti.

Birinci, vakıf olarak yürüttükleri faaliyetlere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"30 yıldır sadece genç kızlarımız eğitim alsın, okusun diye kurulmuş bir vakıf olarak gençlerimizin hayallerine eşlik etmek, onların ilim, eğitim yolculuğunda onlarla beraber yürümek ana hedefimiz. TÜRGEV, yıllardır binlerce öğrenciye eğitim, barınma, ihtiyaç ve başarı bursları vermekte. Şimdi 'Mesleğinde Yüksel' sloganıyla yola çıktığımız bu Mesleki Eğitim Farkındalık Programı'nda çok daha geniş çalışma yürütüyor ve öğrencilerimize birebir dokunuyoruz.

Meslek eğitimi alan öğrencilerimize, genç kızlarımıza özel yeni bir burs tanımladık. Bunun dışında mentörlük çalışmaları yürütüyoruz, eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz, sektörle öğrencilerimizi buluşturduğumuz katılımcı çalışmalar yürütüyoruz, aynı zamanda onların kariyer planlamasında, CV hazırlamasında, diğer faaliyetlerinde gerekli olan eğitimleri ve çalışmaları sunuyoruz."