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Tunceli'deki orman yangına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tunceli'de tek noktada devam eden orman yangınına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 29.08.2021
Tunceli'deki orman yangına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor

Ankara

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ünün kontrol altına alındığı kaydedildi.

Tek noktada devam eden orman yangınına ise 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, dün ülke genelindeki 6 orman ve 6 kırsal alan yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

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