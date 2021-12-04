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Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun naaşı Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e uğurlandı.

İsmail Şen, Suat Öztürk   | 04.12.2021
Tunceli'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için tören yapıldı Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Fırat Üniversitesi Hastanesinden cenaze nakil aracıyla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehit Mutlu'nun (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından şehidin naaşı mesai arkadaşlarının omuzlarında uçağa taşındı.

Şehit Mutlu'nun cenazesi memleketi Mersin'e uğurlandı.

Törene, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık kırsalında dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu ağır yaralanmış, helikopterle getirildiği Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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