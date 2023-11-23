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Tunceli'de PKK'lı teröristlerce okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen anıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, 11 Eylül 1994'te PKK'lı teröristlerce okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen için anma programı düzenlendi.

Sidar Can Eren  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Tunceli'de PKK'lı teröristlerce okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen anıldı

Tunceli

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin Darıkent beldesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda şehit öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan'ın özgeçmişi okundu.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, öğretmenler anısına yaptırılan şehitliğe karanfiller bırakıldı.

Anma törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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