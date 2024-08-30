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Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Sidar Can Eren  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tunceli

Sütlüce bölgesi Baldan köyünde meşe ağaçlarıyla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makinelerinin yanı sıra tırmık, kazma ve küreklerle yangına müdahale ediyor.

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