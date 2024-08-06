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Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Sidar Can Eren  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tunceli

İlçenin Bostanlı köyü mevkiindeki meşe ormanlarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı ve bir arazözle müdahale ediyor.

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Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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