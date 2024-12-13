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Tunceli'de milletvekilinin de eşlik ettiği kaçak avcılara ceza kesildi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen ve İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da eşlik ettiği kaçak avcılara cezai işlem uygulandı.

Sidar Can Eren  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Tunceli'de milletvekilinin de eşlik ettiği kaçak avcılara ceza kesildi

Tunceli

Kolonkaya köyü mevkisinde yaban keçisi avlandığını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, arazideki incelemede Elazığ’dan kente gelen ve aralarında Karaman'ın da eşlik ettiği 4 kişilik grubun, kaçak olarak 2 yaban keçisi avladığını tespit etti.

Kaçak avcılar hakkında, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak para cezası kesildi.

​​​​​​​DKMP personelince kaçak avlanan yaban keçilerine ve av tüfeklerine el konuldu.


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Tunceli'de milletvekilinin de eşlik ettiği kaçak avcılara ceza kesildi

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