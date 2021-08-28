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Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ile yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Sidar Can Eren   | 28.08.2021
Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent merkezi kırsalında operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, arazide yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 62 kalaşnikof fişeği, el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4'lü pil bloku, güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 30 cep sobası, 60 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Yapılan arama çalışmalarının ardından sığınaklar jandarma ekiplerince imha edildi.

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