Tunceli'de dağcılık faaliyetleri doğa tutkunlarına yeni rotaların kapısını aralıyor

Kentin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde bahar ile yaz dönemlerinde doğa turlarında artış yaşanıyor. Dört mevsim farklı güzellikler sunan bu ilçeler, çok sayıda şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaya ev sahipliği yapıyor.

Yaban hayatı ve endemik bitki türleriyle de dikkati çeken ilçelerde dağcılık faaliyetleri sayesinde 3 bin metre rakımlı zirvelerde yeni rotalar oluşturulmaya başlandı.

Dağcılık kulüpleri bünyesinde bir araya gelen doğaseverler, haftanın belirli günlerinde düzenlenen etkinliklere katılarak dağlara doğru yola çıkıyor.

[1/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [2/30] [3/30] [4/30] [5/30] [6/30] [7/30] [8/30] [9/30] [10/30] [11/30] [12/30] [13/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [14/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [15/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [16/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [17/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [18/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [19/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [20/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [21/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [22/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [23/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [24/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [25/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [26/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [27/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [28/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [29/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [30/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. × [1/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [2/30] [3/30] [4/30] [5/30] [6/30] [7/30] [8/30] [9/30] [10/30] [11/30] [12/30] [13/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [14/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [15/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [16/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [17/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [18/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [19/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [20/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [21/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [22/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [23/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [24/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [25/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [26/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [27/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [28/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [29/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor. [30/30] Tunceli'de dağcılık faaliyetleri sayesinde oluşturulan yeni rotalar, doğaseverlere zirvelerdeki şelale, buzul gölü, kanyon ve yaylaları gezmenin yanı sıra yaban hayvanlarıyla karşılaşma imkanı sunuyor.

Özellikle Ovacık'taki Munzur ve Mercan ile Pülümür'deki Hel ve Meydan dağlarına tırmanış yapan doğaseverler, zorlu parkurlarda saatlerce yürüdükten sonra hedeflerine ulaşıyor.

Rakım arttıkça eşsiz manzaralar gören doğaseverler, sarp yamaçlarda bozayı, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ur keklikleriyle karşılaşıyor.

Saklı kalmış güzellikleri keşfeden doğaseverler, daha çok Karagöl, Koç Gölü, Bellehesen, Kırkmerdiven Şelaleleri, Merga Çakar, Buyer, Kalpli Göl, Sandık, Ayvaz Tarlası, Katır Gölleri, Gediktepe, Harami Zirvesi, Kepır ve Merg yaylalarına ilgi gösteriyor.

"Yeni keşifler yapıyoruz ve farklı yerler görüyoruz"

Doğaseverlerden Dilaver Eren, AA muhabirine, Ovacık'taki dağların birçok güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Mercan Dağları'ndaki Katır Gölleri'ne dört kişiyle gezi düzenlediklerini belirten Eren, "Buranın coğrafyası doğası ve barındırmış olduğu hayvan türleri açısından çok değerli. Katır Gölleri bölgesinde çengel boynuzlu dağ keçisine denk geldik ve uzaktan anne ayı ile yavrularını gördük. Doğayı geziyoruz, yeni keşifler yapıyoruz ve farklı yerler görüyoruz." dedi.

Eren, göllere ulaşabilmek için araçlarla Munzur Dağları'nın belirli bir noktasına kadar seyahat ettiklerini dile getirdi.

Heyecan verici yollardan geçtiklerine değinen Eren, "Yaklaşık 2 saat süren bir parkurda ilerledik ve yolun bir kısmı zorluydu. Onu aştıktan sonra farklı noktalarda bulunan gölleri gördük. Doğa gezilerimizde endemik bitkilere de denk geliyoruz. Yaban hayatı zaten burada popüler. Bunları koruma amaçlı tedbirli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Tunceli'nin bozulmamış bir doğası var"

Nesrin Söylemez de Tunceli'nin, Türkiye'nin en önemli dağcılık rotalarından biri olduğuna dikkati çekti.

Yaklaşık 1,5 yıldır Tunceli'de yaşadığını aktaran Söylemez, "Tunceli'nin bozulmamış bir doğası var. Umarım bu güzellikleri zamanla bozmayız. Bütün doğaseverlerin buranın doğasını görmesini isterim." diye konuştu.

Ömer Tanış ise Tunceli'de yılın her mevsimi dağlara geziler organize ettiklerinden bahsetti.

Tanış, Ovacık ve Pülümür'ün doğasıyla ilgi çektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bölgelerde ilkbahar aylarında çok güzel şelaleler akıyor ve yazın ortasına doğru da Ovacık tarafında buzul gölleri oluşuyor. Mercan Dağları'ndaki Katır Gölleri dokuz gölden oluşmakta. Buranın çok güzel bir ambiyansı var. Ayrıca parkurumuzda dağ keçisi, ur kekliği ve bozayıya denk geldik. Göllerin etrafı iki mevsimi bize bir arada yaşattırdı. Bir tarafta kar örtüsü diğer tarafta ise bahar aylarında açan çiçekleri gördük. Bu anlara tanıklık etmek çok güzeldi."

Pınar Aras Kaya da dağlarda yetişen çiçekler üzerine fotoğraf çalışması yaptığını ve farklı dönemlerde zirvelere tırmandığını anlattı.