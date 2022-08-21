Tunceli’de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerce müdahale edildiği bildirildi.
Tunceli
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Aydınlık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.
Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının yerleşim alanları için tehdit unsuru oluşturmadığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.