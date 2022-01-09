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Tüketici hakem heyetleri, geçen yıl yaklaşık 870 milyon liralık uyuşmazlığı çözdü

Tüketici hakem heyetleri, 2021'de vatandaşlardan gelen başvurular üzerine yaklaşık 870 milyon lira değerinde uyuşmazlığı ele aldı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 09.01.2022
Tüketici hakem heyetleri, geçen yıl yaklaşık 870 milyon liralık uyuşmazlığı çözdü

Ankara

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme bağlanması amacıyla yargı dışı karar merci olarak görev yapıyor.

Tüketici hakem heyetleri, yargının üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor. Tüketici hakem heyetlerine başvurular her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda 2021'de yapılan başvuru sayısı 537 bin 479'a ulaştı. Tüketici hakem heyetleri tarafından 2021'de görülen uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 52'si tüketiciler lehine sonuçlandı.

Tüketici hakem heyetlerine, e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması için Tüketici Bilgi Sistemi oluşturulurken, bu sistemde, karar aşamasına kadar tüm süreçler izleniyor. Sistemle tüketicilere elektronik ortamda başvurularını kolay şekilde ilgili tüketici hakem heyetlerine yapabilmeleri imkanı sağlanıyor.

Tüketici elektronik ortamda başvuruyor

Kovid-19 salgının da etkisiyle e-Devlet üzerinden başvurularda artış görüldü.

Tüketiciler tarafından tüketici hakem heyetlerine 2021 yılında e-Devlet üzerinden 296 bin 675 elektronik başvuru yapıldı. Tüketici hakem heyetlerine 2021 yılında yapılan toplam başvuruların yaklaşık yüzde 55'i e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Geçen yıl yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında sıralamasında yüzde 9,5'le ilk sırada "internet abonelikleri" yer aldı. Bunu yüzde 7,1 ile "ayakkabı", yüzde 6,8'le "cep telefonu", yüzde 5,3'le "kredi kartı üyelik ücreti" yüzde 3,7 ile "mobilya" ve yüzde 3,4 ile "GSM aboneliği" izledi.

Sektör bazında değerlendirilmesine göre ise ilk sırada yüzde 46,3 ile "perakende ticaret" yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile "abonelik hizmetleri" ve yüzde 13'le "finansal hizmetler" takip etti.

Tüketici hakem heyetleri, 2021'de vatandaşlardan gelen başvurular üzerine yaklaşık 870 milyon lira değerinde uyuşmazlığı ele aldı.

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