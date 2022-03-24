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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de gençlerle buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Abdullah Özkul   | 24.03.2022
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de gençlerle buluştu Fotoğraf: Hamza Tav/AA

Niğde

Bilal Erdoğan, üniversite ve TÜGVA İl Temsilciliğince Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Programa, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜGVA İl Temsilcisi Burak Yaşar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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