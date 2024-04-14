Tuğgeneral Erginbaş, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol Van'da İHA ve SİHA merkezlerini inceledi
Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Erginbaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Van'da İHA ve SİHA merkezlerinde incelemelerde bulundu.
Van
Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tuğgeneral Erginbaş, Bayraktar ve Akyol Van'a geldi.
BAYKAR ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Selçuk Bayraktar, Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral Sn. Zeynel Abidin Erginbaş, Aselsan Genel Müdürü Sn. Ahmet Akyol ile birlikte çeşitli programlar için ilimize teşrif etti.— T.C. Van Valiliği 🇹🇷 (@tcvanvaliligi) April 14, 2024
İlimizdeki programda, Valimiz Sn. Ozan Balcı, Van… pic.twitter.com/31R4bh6uff
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret eden Erginbaş, Bayraktar ve Akyol, Van Valisi Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile Van'da İHA ve SİHA merkezlerinde incelemelerde bulundu, personelle bir araya geldi.