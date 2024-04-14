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Tuğgeneral Erginbaş, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol Van'da İHA ve SİHA merkezlerini inceledi

Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Erginbaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Van'da İHA ve SİHA merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Emre Ilıkan  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Tuğgeneral Erginbaş, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol Van'da İHA ve SİHA merkezlerini inceledi

Van

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tuğgeneral Erginbaş, Bayraktar ve Akyol Van'a geldi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret eden Erginbaş, Bayraktar ve Akyol, Van Valisi Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile Van'da İHA ve SİHA merkezlerinde incelemelerde bulundu, personelle bir araya geldi.

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