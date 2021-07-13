Euro
10.19
Dolar
8.60
BIST 100
1,350.37
Altın
1,816.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Van’da "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programında konuşuyor. Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu.
logo
Gündem

TÜBİTAK, müsilaja karşı sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmaları destekleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Müsilajla etkin mücadelemiz devam ediyor." notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜBİTAK'ın "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı"nı duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 13.07.2021
TÜBİTAK, müsilaja karşı sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmaları destekleyecek

Ankara

Paylaşımında, "Pek çok disiplini bir araya getirecek çalışmaların destekleneceği 'Müsilaj Araştırmaları Çağrısı' kapsamında müsilaja karşı aktif çözümler üretecek proje sahiplerini bekliyoruz." ifadesini kullanan Varank, çağrının ayrıntılarının yer aldığı infografiğe de yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son dönemde Marmara ve Kuzey Ege'de deniz ekosistemi için önemli bir tehdit haline gelen, yarattığı olumsuz ekolojik, ekonomik, sosyal ve halk sağlığı etkileri sebebiyle müsilajın oluşumu, izlenmesi, önlenmesi, bertarafı, değerlendirilmesi ve müdahale yöntemleri konularında sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmaların desteklenmesi için TÜBİTAK tarafından "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı"na çıkılmasına karar verildi.

Çağrı kapsamında; Müsilajın Biyoçeşitliliğe Etkilerinin Araştırılması ve Restorasyon Çalışmaları, Müsilajın Oluşum Mekanizmalarının Ortaya Çıkarılması/Müsilajı Tetikleyen Faktörlerin Açığa Çıkarılması, Denizel Ortama Girecek Kirletici Miktarının Azaltılması ve İzleme ve Takip Sistemlerinin Oluşturulması, Müsilajın Mekanik/Biyoteknolojik Yöntemlerle Bertarafı ve Değerlendirilmesi, Müsilajın Halk Sağlığına Etkileri, Müsilajın Sosyoekonomik Etkilerinin Analizi başlıklı proje önerileri bekleniyor.

26 Temmuz'a kadar başvurulabilecek

Üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel kuruluşlarca sunulacak projeler, üst limiti 300 bin lira ve süresi en fazla 9 ay olmak üzere desteklenecek.

İki hafta boyunca başvuruya açık olacak çağrıya 26 Temmuz'a kadar müracaat edilebilecek. Çağrı sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Gerçekleştirilecek araştırmalar, deniz bilimleri ve mühendisliği alanlarının yanı sıra bütünsel bakış açısıyla çevre, su bilimleri, inşaat, ziraat, geomatik, kontrol ve otomasyon, yazılım ve kimya mühendislikleri, şehir ve bölge planlama ile kimya, biyoloji, biyoteknoloji, sosyoloji, ekonomi, halk sağlığı gibi birçok disiplini bir araya getirmesi açısından önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde
FDA: Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

TÜBİTAK müsilaja karşı sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmaları destekleyecek

TÜBİTAK müsilaja karşı sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmaları destekleyecek

TÜBİTAK'ta geliştirilen 'uzay kalifiye güneş paneli' kullanıma hazır

Geleceğin bilim insanları TÜBİTAK Fen Lisesinde yetişecek