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TÜBİTAK, 13 itfaiyeci-iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Kocaeli'de görevlendirilmek üzere, 13 itfaiyeci-iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni personeli alacak.

Erhan Cihan Ünal  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
TÜBİTAK, 13 itfaiyeci-iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni istihdam edecek

Ankara

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TÜBİTAK, "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik", "İtfaiyecilik ve Sivil Savunma" bölümlerinde 9, "İş Sağlığı ve Güvenliği" ve "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" bölümlerinde 4 kişi olmak üzere toplam 13 personel istihdam edecek.

Son başvuru tarihi 20 Ekim olarak belirlenen ilanlar için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sitesinde yayımlanacak ve iş başvuruları bu sayfa üzerinden gerçekleştirilecek.

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