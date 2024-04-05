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TÜBA'nın Küresel Dönüşümler ve Türkiye Uluslararası Konferansı İstanbul'da yapılacak

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) "Küresel Dönüşümler ve Türkiye Uluslararası Konferansı", 18-20 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek.

Seda Tolmaç  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
TÜBA'nın Küresel Dönüşümler ve Türkiye Uluslararası Konferansı İstanbul'da yapılacak

Ankara

TÜBA'dan yapılan açıklama göre, Küresel Dönüşümler ve Türkiye Uluslararası Konferansı, Kurumun Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu tarafından organize edildi.

Konferans, 18-20 Nisan'da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde yapılacak.

Programda, dünyanın son dönemde geçirdiği önemli değişimlere ve bu değişimlerin Türkiye üzerindeki etkilerine odaklanılacak.

İngilizce gerçekleştirilecek konferansta, küresel dönüşüm, siber güvenlik, enerji ve tedarik zincirlerinin güvenliği, yapay zeka ve küresel eşitsizlikler ile adil düzen gibi konular 14 başlıkta düzenlenecek panellerde ele alınacak.

20 ülkeden 70'e yakın konuşmacı katılacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, konferansta 20 ülkeden 70'e yakın konuşmacının bir araya geleceğini, yapılacak panellerde küresel dönüşümün her açıdan değerlendirileceğini ifade etti.

Şeker, dünyanın, yeni icatlar, ulaşım ve telekomünikasyon teknolojilerinin hızıyla "küresel bir köy" haline geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sanal uzay, dijital iletişim, yapay zeka, insan güvenliği ve siber güvenlik, geleneksel olmayan diplomasi kanalları ile sürdürülebilirlik gibi daha önce akademisyenlerin ve kamuoyunun gündeminde olmayan yeni kavramlar ortaya çıktı. Öte yandan, savaş, devletlerin ve devlet dışı aktörlerin artan yıkıcı kapasitesi, göç, enerji güvenliği gibi geleneksel kavramlar ve meseleler, hala varlığını ve uluslararası ilişkiler üzerindeki baskısını sürdürüyor. Kıtaların kesişme noktasında yer alan Türkiye, her zaman küresel dönüşümlerin etkisi altında kaldı ve son dönemde de bu dönüşümlerin bir aktörü olmaya talip oldu."


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