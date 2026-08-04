Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Özgen, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 30 bine giren sosyal bilimler öğrencilerine, başarı sıralarına göre 3 bin 375 lira ile 9 bin lira arasında karşılıksız burs verileceğini bildirdi.

TTK'den YKS'de ilk 30 bine giren ve ilk 3 tercihinde sosyal bilimler alanlarına yerleşenlere burs Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Özgen, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 30 bine giren sosyal bilimler öğrencilerine, başarı sıralarına göre 3 bin 375 lira ile 9 bin lira arasında karşılıksız burs verileceğini bildirdi.

TTK, YKS'de ilk 30 bine giren ve ilk üç tercihinde üniversitelerin sosyal bilimler alanlarındaki bölümlerini yazarak bu alanlara yerleşen lisans öğrencilerine, "YKS Başarı Sıralaması Bursu" ve "Yerleştirme Sıralaması Bursu" olmak üzere iki kategoride karşılıksız burs desteği sağlıyor.

YKS Başarı Sıralaması Bursu kapsamında, YKS'de ilk 1000'e giren ve ilk üç tercihinde ilgili bölümleri yazan öğrencilere aylık 9 bin lira, 1001-5 bin arasındaki öğrencilere 6 bin 750 lira, 5 bin 1-15 bin arasındaki öğrencilere 4 bin 500 lira, 15 bin 1 ile 30 bin arasındaki öğrencilere ise 3 bin 375 lira burs verilecek.

Yerleştirme Sıralaması Bursu kapsamında ise üniversitelerin tarih bölümlerine 2025'te en yüksek puanla (birinci sırada) yerleşen öğrencilere de aylık 3 bin 375 lira burs sağlanacak.

Bursların tamamı karşılıksız

TTK Başkanı Yüksel Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene olduğu gibi başta tarih, sosyoloji, felsefe, coğrafya, arkeoloji ve uluslararası ilişkiler olmak üzere sosyal bilim dallarını tercih eden öğrencilere başarı durumuna göre karşılıksız burs vereceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene üniversite sınavında ilk 30 bine giren öğrencilerden 210 kişiye burs vereceğiz. Bursları kademeli olarak sıraladık. İlk bine giren öğrencilerimize 9 bin lira burs veriyoruz. Sosyal bilim alanında birinci sırada en yüksek puanla yerleşen lisans öğrencilerine 3 bin 375 lira burs veriyoruz."

Fotoğraf : Akın Çeliktaş/AA

Bursların tamamının karşılıksız olduğunu, sosyal bilimlerdeki öğrencileri yetiştirmek ve bu alana nitelikli başarılı öğrencileri çekmek ve onları desteklemek için burs verdiklerini belirten Özgen, "ÖSYM sonuçlarıyla birlikte ekim ayında bizlere müracaat etsinler. İlk üç tercihlerinde sosyal bilim alanlarını tercih etmeleri ve istediğimiz sıralamaya girmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özgen, nitelikli ve başarılı öğrencilerin sosyal bilimleri tercih etmelerini sağlamak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burslarımız sadece lisans bursuyla kalmıyor. Lisans bittikten sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde de burs veriyoruz. Hatta doktoradan sonra doktora sonrası bursu imkanımız da var. Dolayısıyla bizden burs almaya başlayan başarılı bir öğrencimiz hazırlıkla birlikte lisans eğitimi için 5 yıl, yüksek lisans için 2 yıl ve doktora için 4 yıl olmak üzere toplam 11 yıl kesintisiz burs alma imkanına sahip olabilirler. Tek kriterimiz öğrencilerimizin başarılı olmaları. Burs aldıkları süre içerisinde öğrencilerimizi sadece vermiş olduğumuz maddi imkanlarla desteklemiyoruz. Onları kurum faaliyetlerimize, kurumumuzun yapmış olduğu organizasyonlarda da görevlendirerek bir anlamda saha içinde staj yapmalarına da imkan sağlamış oluyoruz."

"Sosyal bilimler bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması için son derece önemli"

Özgen, Türk Tarih Kurumunun amacının sosyal bilimler ve tarih alanını geliştirmek, bu alandaki başarılı öğrencileri akademiye ve kamuya, ilme ve bilime kazandırmak olduğunun altını çizdi.

TTK'nin 860 bursiyeri olduğunu, bu yıl aileye katılacak yeni öğrencilerle birlikte 1070 bursiyere destek verileceğini aktaran Özgen, şunları kaydetti:

"Sosyal bilimler bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması için son derece önemli. Başarılı öğrencilerin bu alanda çalışması gerekiyor. Geçen sene tarih alanına ilgi yoğundu. Üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerden ilk binden yaklaşık 115 kişi tarih tercih etmişti. Bu sene de öyle olmasını ümit ediyorum, tercihler devam ediyor. Öğrencilerimiz tercihlerini yaparken bizim bu imkanımızı da göz önünde bulundursunlar. Onları desteklemeye devam edeceğiz."